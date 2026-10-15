Рада ухвалила закон щодо оподаткування посилок до 150 євро

Верховна Рада ухвалила закон про ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах. Податок хочуть брати з товарів будь-якої вартості, але є виняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.

За закон із реєстраційним номером 16051-1 проголосували 252 народні депутати.

Документ змінює Податковий кодекс України. Він пропонує запровадити ПДВ (податок на додану вартість) на товари, які купують через іноземні маркетплейси. Так називають інтернет-майданчики, на яких продають товари з-за кордону.

Податок хочуть нараховувати незалежно від вартості покупки.

Хто сплатить ПДВ за покупки до 150 євро

Якщо онлайн-покупка коштує до 150 євро, ПДВ нараховуватиме й сплачуватиме електронна платформа. Тобто сам маркетплейс.

Окремо у документі є виняток. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонують залишити без ПДВ.

Оновлено. Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк додала, що у цьому ж законопроєкті пройшла поправка про особливості фінмоніторингу політично значущих осіб - PEP.

"Вона має розблокувати підписання закону про оподаткування доходів із цифрових платформ, який залишається без підпису Президента через внесену в нього депутатами норму, яка послаблювала фінмоніторинг PEPів", - йдеться у заяві.

Що передувало ухваленню закону

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко у вересні попереджав, що без закону про оподаткування малих посилок Україна не отримає другий транш допомоги від ЄС.

Загалом до кінця 2026 року країна розраховує отримати від західних партнерів 29,5 мільярда доларів, що дозволить уникнути бюджетної кризи.