Зеленський підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які спрямовані на спрощення умов погашення споживчих кредитів для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто проживає на уражених війною територіях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

"Підписано два законопроекти №9051 та №9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною (ВПО) під час воєнного стану та 30 днів після нього", - написав Железняк.

У документі №9051 запропоновано на час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ.

При цьому упродовж 6 місяців після завершення воєнного стану споживачі, кредити яких було реструктуризовано, мають погасити відсотки за кредитом

Проблема мікрокредитів

Раніше у НБУ заявили, фінансові компанії, що займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонують обмежити ставки рівнем 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

Нагадаємо, закон щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій повністю набрав чинності 1 січня 2021 року та змінив правила мікрокредитування.

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