Зеленский подписал законы, которые упростят погашение кредитов пострадавшим от войны украинцам

Президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на упрощение условий погашения потребительских кредитов для внутренне перемещенных лиц и проживающих на пораженных войной территориях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк.

"Подписаны два законопроекта №9051 и №9052 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной (ВПЛ) во время военного положения и 30 дней после него", - написал Железняк.

В документе №9051 предложено на время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения предусмотреть обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан, состоящих на учете как внутренне перемещенные лица, постоянно проживающие или выехавшие с территории, на которой ведутся боевые действия. , или ТОТ.

При этом в течение 6 месяцев после завершения военного положения потребители, кредиты которых были реструктуризированы, должны погасить проценты по кредиту.

Проблема микрокредитов

Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий.

В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагают ограничить ставки 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.

Напомним, закон о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй полностью вступил в силу 1 января 2021 года и изменил правила микрокредитования.

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