Зеленський підписав закон про знижки на штрафи від ТЦК: що змінюється

Зеленський 15 квітня підписав закон №12093, який передбачає знижку у 50% на сплату штрафу для військовозобовʼязаних, які добровільно визнають порушення за неуточнення персональних даних і самостійно сплатять штраф у центрі комплектування.

За новим законом, якщо військовозобовʼязаний протягом 60 днів після набуття чинності мобілізаційного указу не оновить свої дані в ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет - це вважається адміністративним правопорушенням.

Штраф за таке порушення становить від 17 000 до 25 500 грн. Проте у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

За даними уряду, понад 6 мільйонів осіб у 2024 році не уточнили свої облікові дані, що робить проблему масовою та потребує системного вирішення.

"Ключова проблема, яку пропонується розв’язати - надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру", - йдеться у пояснювальній записці.