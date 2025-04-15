Зеленский подписал закон о скидках на штрафы от ТЦК: что меняется

Зеленский 15 апреля подписал закон №12093, который предусматривает скидку в 50% на уплату штрафа для военнообязанных, которые добровольно признают нарушение за неуточнение персональных данных и самостоятельно оплатят штраф в центре комплектования.

По новому закону, если военнообязанный в течение 60 дней после вступления в силу мобилизационного указа не обновит свои данные в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет - это считается административным правонарушением.

Штраф за такое нарушение составляет от 17 000 до 25 500 грн. Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты, сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

По данным правительства, более 6 миллионов человек в 2024 году не уточнили свои учетные данные, что делает проблему массовой и требует системного решения.

"Ключевая проблема, которую предлагается решить - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", - говорится в пояснительной записке.