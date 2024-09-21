Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 500 млрд гривень

"Президент підписав №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби", - написав Железняк.

За його словами, встановлено новий рекорд по видаткам для України - 3,73 трлн гривень, що у 2,3 рази більше, ніж бюджет до початку повномасштабної війни.

Про підписання закону свідчить і картка документа, розміщена на сайті Верховної Ради. Президент України володимир зеленський підписав закон 20 вересня.

Згідно з інформацію на сайті парламенту, ухвалений 298 голосами парламентарів 18 вересня, закон було передано президенту на підписання 20 вересня, після того, як в цей же день його підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.