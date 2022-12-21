Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану

Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть брати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Зазначено, що кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

При цьому щорічна основна відпустка може бути надана один раз упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військових у підрозділі.