Зеленський підписав закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка.

"Президент підписав законопроєкт №8027 щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у бюджеті 2022-го року", - зазначив він.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт парламент прийняв 19 жовтня. Закон передбачає, що всі кошти від націоналізації російських активів направлятимуть до спецфонду і надалі використовуватимуть за погодженням із профільним комітетом Верховної Ради за визначеними напрямами. При цьому депутати відмовилися першочергово спрямовувати ці кошти на підтримку ЗСУ.

Зокрема, кошти з фонду йтимуть на:

будівництво громадських будівель,

реконструкцію,

капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання.

відновлення та капремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ, а також придбання житла для таких осіб.

Також кошти передбачатимуться на розроблення проєктної документації для об'єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ, закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Автори законопроєкту планують у 2022 році залучити для фінансування фонду 20 мільярдів від націоналізації російських активів.