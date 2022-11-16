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У Зеленського закликали закрити небо над Україною після падіння ракет у Польщі

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Середа 16 листопада 2022 12:07
У Зеленського закликали закрити небо над Україною після падіння ракет у Польщі Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента закликали Європу закрити небо над Україною, оскільки російська агресія створює ризики для прикордонних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"За війну в Україні відповідає тільки Росія. За масовані ракетні удари – тільки Росія. За ризики, що стрімко зростають, для прикордонних країн – знову тільки Росія. Не треба шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час у Європі "закрити небо над Україною". Заради своєї безпеки теж", - написав він.

Нагадаємо, що вчора на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що ракети, ймовірно, були російськими.

У зв'язку з інцидентом у Литві виступили за розміщення систем та засобів протиповітряної оборони на кордоні Польщі та України, а також по всьому східному флангу НАТО.

Детальніше про те, що відбувається в Польщі і як на це реагує НАТО, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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