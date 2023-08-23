Рада впорядкувала адміністративно-територіальний устрій Криму: що це означає

Верховна рада України сьогодні, 23 серпня, ухвалила законопроект про зміну адміністративно-територіального устрою Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, законопроект має на меті створення сучасної системи адміністративно територіального устрою Автономної Республіки Крим.

"ЗА в цілому - 309", - йдеться у повідомленні.

Що це означає

Тепер в дію будуть введені рішення, які Верховна рада ухвалила у 2016-2020 роках щодо декомунізації назв населених пунктів та запровадження нового районного поділу Криму. Раніше планувалось, що такі рішення реалізують після деокупації Криму.

Також уряду буде дозволено визначити території та адміністративні центри територіальних громад у Криму без розробки перспективних планів.

Кабінет міністрів України має протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Криму, а протягом трьох місяців - створити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроект про особливості поновлення публічної влади у Криму після його деокупації.

За що ще проголосував парламент

"Також парламент проголосував заяву про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення АР Крим та міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Нардеп привів текст із заяви: "Міжнародна Кримська платформа має стати майданчиком не лише для сприяння деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України, а й для гарантування безпеки в Азово-Чорноморському регіоні в цілому".

Кримська платформа

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Києві триває третій саміт Кримської платформи. Її метою є актуалізація питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Ініціативу було створено Україною ще 2021 року, коли пройшов установчий саміт. Тоді було ухвалено спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що низка міжнародних компаній зайде до Криму одразу після деокупації півострова.