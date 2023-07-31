Зеленський підписав закон щодо протидії незаконному використанню безпілотників

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №8185 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Нагадаємо, 4 листопада 2022 року Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який регулює використання безпілотних авіаційних суден правоохоронцями та цивільними.

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