Зеленський підписав закон щодо протидії незаконному використанню безпілотників
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №8185 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Даний законопроект включає:
- заборону будь-яких польотів БПС над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених КМУ, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон України та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби;
- надання права СБУ, військовослужбовцям Нацгврадії, а також поліцейським повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, шляхом примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна.
Нагадаємо, 4 листопада 2022 року Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який регулює використання безпілотних авіаційних суден правоохоронцями та цивільними.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.