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Зеленський підписав закон щодо протидії незаконному використанню безпілотників

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Україна, Понеділок 31 липня 2023 12:20
Зеленський підписав закон щодо протидії незаконному використанню безпілотників Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №8185 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Даний законопроект включає:

  • заборону будь-яких польотів БПС над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених КМУ, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон України та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби;
  • надання права СБУ, військовослужбовцям Нацгврадії, а також поліцейським повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, шляхом примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна.

Нагадаємо, 4 листопада 2022 року Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який регулює використання безпілотних авіаційних суден правоохоронцями та цивільними.

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Володимир Зеленський дрони
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