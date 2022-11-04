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Кабмін схвалив проєкт закону, регулюючий застосування безпілотників в Україні

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 16:08
Кабмін схвалив проєкт закону, регулюючий застосування безпілотників в Україні Фото: Кабмін схвалив проєкт закону про застосування безпілотників
Автор: Антон Малиновський

В п’ятницю, 4 листопада, Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який регулює використання безпілотних авіаційних суден правоохоронцями та цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Кабміном було схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню".

"Законопроєктом передбачено розширення повноважень правоохоронних органів, що є підґрунтям для створення дієвої системи протидії загрозам учинення за допомогою безпілотних повітряних суден терористичних актів (диверсій), а також забезпечення належного регулювання у сфері експлуатації цивільних БПС шляхом прийняття відповідних авіаційних правил", - повідомив він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України оновив свої плани щодо виконання рішень Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти Росії.

Раніше Уряд схвалив проект меморандуму з міжнародною фінансовою корпорацією, яка входить до групи Світового банку.

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