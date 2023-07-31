Зеленский подписал закон о противодействии незаконному использованию беспилотников
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8185 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Данный законопроект включает:
- запрещение любых полетов БПС над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных КМУ, пунктами пропуска (пунктами контроля) через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы;
- предоставление права СБУ, военнослужащим Нацгврадии, а также полицейским полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов, в частности путем принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна.
Напомним, 4 ноября 2022 года Кабинет министров Украины одобрил законопроект, регулирующий использование беспилотных авиационных судов правоохранителями и гражданскими.
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