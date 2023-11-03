Зеленський підписав закон щодо нацменшин в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

"Підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії", - сказав він.

Варто зауважити що даний закон дозволить пришвидшити європейську інтеграцію України.

Новації закону

Закон дає оновлене визначення терміну національні меншини (спільноти), що базується на основі інклюзивного підходу та відповідає Рамковій конвенції про захист національних меншин 1995 року.

Згідно з законом:

"Національна меншина (спільнота) України - це стала група громадян України, які не є етнічними українцями, проживають на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, об’єднані спільними етнічними, культурними, історичними, мовними та/або релігійними ознаками, усвідомлюють свою приналежність до неї, виявляють прагнення зберегти і розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність".

За законом, публічні заходи (збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші публічні заходи), організовані для осіб, які належать до національних меншин (спільнот), можуть проводитися мовами відповідних національних меншин (спільнот).

Культурно-мистецький, розважальний або видовищний захід, що організовується та проводиться особами, які належать до національної меншини (спільноти), може проводитися мовою відповідної національної меншини (спільноти).

Крім того, населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин допускається поширення внутрішньої та зовнішньої реклами, а також реклами у відповідних аудіальних та аудіовізуальних медіа місцевої категорії, виконаної державною мовою та дубльованих мовами відповідних національних меншин.

Ці положення не застосовуються до державної (офіційної) мови держави, визнаної Верховною радою України державою-агресором або державою-окупантом, тобто російської мови.

Нагадаємо, у лютому 2023 року більшість українців (52%) були проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді. Ще чотири роки тому таку думку поділяли лише 8% українців.

Нагадаємо, про те, що Верховна рада у першому читанні підтримала законопроект про нацменшини стало відомо 1 грудня 2022 року.

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