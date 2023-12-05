Зеленський підписав закон про податкові перевірки, - нардеп

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою зміни до Податкового кодексу щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Їхнє повернення було одним із зобов'язань країни для програми з Міжнародним валютним фондом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Відповідний законопроект №10016д "про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок" був ухвалений парламентом майже місяць тому. 27 листопада документ передали на підпис президенту.
"Ну ось, тільки підписали №10016д про часткові податкові перевірки", - написав нардеп у своєму Telegram сьогодні, 5 грудня.
Політик висловив думку, що закон може бути опублікований "у кращому разі" завтра, у середу. А набудуть чинності зміни, ймовірно, вже 7 грудня. Річ у тім, що згідно з текстом документа, закон має запрацювати "не раніше дня, що настає за днем опублікування".
Перед цим передбачалося, що податкові перевірки могли повернути з першого дня зими. Зазначимо також, що станом на вечір 5 грудня на сайті Ради на картці законопроекту досі не вказується його підписання президентом.
Нагадаємо, 9 листопада парламент у другому читанні підтримав проект закону про скасування мораторію на податкові перевірки (№10016-д) 231 голосом "за".
Згідно з проектом закону, до плану-графіку проведення документальних планових перевірок у можуть включатись:
Водночас продовжить діяти мораторій на:
Нагадаємо також, що повернення податкових перевірок було одним із зобов'язань влади України для програми з МВФ. У листопаді в Україні працювала місія Фонду, яка має ухвалити рішення про третій транш для країни у 2023 році.
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