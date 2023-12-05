Зеленський підписав закон про податкові перевірки, - нардеп

Відповідний законопроект №10016д "про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок" був ухвалений парламентом майже місяць тому. 27 листопада документ передали на підпис президенту.

"Ну ось, тільки підписали №10016д про часткові податкові перевірки", - написав нардеп у своєму Telegram сьогодні, 5 грудня.

Політик висловив думку, що закон може бути опублікований "у кращому разі" завтра, у середу. А набудуть чинності зміни, ймовірно, вже 7 грудня. Річ у тім, що згідно з текстом документа, закон має запрацювати "не раніше дня, що настає за днем опублікування".

Перед цим передбачалося, що податкові перевірки могли повернути з першого дня зими. Зазначимо також, що станом на вечір 5 грудня на сайті Ради на картці законопроекту досі не вказується його підписання президентом.

Повернення податкових перевірок

Нагадаємо, 9 листопада парламент у другому читанні підтримав проект закону про скасування мораторію на податкові перевірки (№10016-д) 231 голосом "за".

Згідно з проектом закону, до плану-графіку проведення документальних планових перевірок у можуть включатись:

1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;

5) інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв:

в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська.

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі і ПДВ менший ніж 50% по галузі.

річний дохід становить понад 10 млн гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас продовжить діяти мораторій на: