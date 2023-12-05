Зеленский подписал закон о налоговых проверках, - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Их возвращение было одним из обязательств страны для программы с Международным валютным фондом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Соответствующий законопроект №10016д "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок" был принят парламентом почти месяц назад. 27 ноября документ передали на подпись президенту.
"Ну вот, только подписали №10016д о частичных налоговых проверках", - написал нардеп в своем Telegram сегодня, 5 декабря.
Политик высказал мнение, что закон может быть опубликован "в лучшем случае" завтра, в среду. А вступят в действие изменения, вероятно, уже 7 декабря. Дело в том, что согласно тексту документа, закон должен заработать "не раньше дня, следующего за днем опубликования".
Перед этим предполагалось, что налоговые проверки могли вернуть еще с первого дня зимы. Отметим также, что по состоянию на вечер 5 декабря, на сайте Рады на карточке законопроекта до сих пор не указывается его подписание президентом.
Напомним, 9 ноября парламент во втором чтении поддержал проект закона об отмене моратория на налоговые проверки (№10016-д) 231 голосом "за".
Согласно проекту закона, в план-график проведения документальных плановых проверок могут включаться:
В то же время продолжит действовать мораторий на:
Напомним также, что возврат налоговых проверок был одним из обязательств властей Украины для программы с МВФ. В ноябре в Украине работала миссия Фонда, которая должна принять решение о третьем транше для страны в 2023 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.