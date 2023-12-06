Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків: скільки отримає бюджет

Податок на прибуток банків

Верховна рада ухвалила цей закон у другому читанні 21 листопада. Як повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк, на вимогу МВФ, Мінфіну та НБУ текст до другого читання було змінено: податок на прибуток за 2023 рік буде 50%; у наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

"За розрахунками Мінфіну, це принесе лише за 2023 рік 24-25 млрд гривень. Далі це 6-7 млрд гривень", - повідомив Желєзняк.

У цей же законопроект додали норми про те, що продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

Вилучення прибутку банків

У жовтні Верховна рада ухвалила за основу проект закону про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36% у 2024-2025 роках.

У проекті держбюджету на 2024 рік уже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку.

За даними НБУ, за січень-вересень року чистий прибуток банків України досяг 109,9 млрд гривень.

Національний банк фактично підтримав цей законопроект. Самі банки також висловлювали незгоди. Голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі з керівниками 30 найбільших банків подякував банкірам "за зважену та мудру позицію щодо оподаткування доходів, за те, що з розумінням поставилися до рішення збільшити податок".