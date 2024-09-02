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Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 08:49
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Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз Фото: Бензин, дизель та автогаз подорожчають з 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Перше підвищення відбудеться вже з 1 вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №11256-2 на сайті парламенту.

Як виростуть акцизи

З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне паливо зростуть із 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз збільшаться із 52 до 148 євро.

Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).

Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз

https://mof.gov.ua/

У результаті з 1 січня 2028 року на основні види палива встановлять такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне паливо) – 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

Зростання цін на пальне

За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.

Натомість директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн вважає, що вартість бензину та дизельного палива в Україні після підвищення акцизів з 1 вересня суттєво не зміниться. За його словами, останнім часом закупівельні ціни у світі впали, що створює можливості компенсувати в ціні підвищення податку.

При цьому він не виключає, що вартість зрідженого газу підвищиться, оскільки рівень підняття акцизу на нього буде вищим.

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Ціни на бензин
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