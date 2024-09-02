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Зеленский подписал закон о повышении акцизов на бензин, дизель и автогаз

Украина, Понедельник 02 сентября 2024 08:49
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Зеленский подписал закон о повышении акцизов на бензин, дизель и автогаз Фото: Бензин, дизель и автогаз подорожают с 1 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо. Первое повышение произойдет уже с 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №11256-2 на сайте парламента.

Как вырастут акцизы

С 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 211,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 148 евро.

Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).

Зеленский подписал закон о повышении акцизов на бензин, дизель и автогаз

https://mof.gov.ua/

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды топливо установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

Рост цен на топливо

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

В то же время директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн считает, что стоимость бензина и дизельного топлива в Украине после повышения акцизов с 1 сентября существенно не изменится. По его словам, в последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога.

При этом он не исключает, что стоимость сжиженного газа повысится, поскольку уровень поднятия акциза на него будет выше.

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