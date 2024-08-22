Як підвищення акцизів вплине на ціну пального: думка експерта

Вартість бензину та дизельного пального в Україні після підвищення акцизів з 1 вересня суттєво не зміняться.

"Особисто я не впевнений, що ціна на дизель і бензин виросте. Останнім часом закупівельні ціні у світі впали, це створює можливості компенсувати в ціні підняття податку", - зазначив він.

При цьому він не виключає, що вартість скрапленого газу, через те що рівень підняття акцизу на нього буде вищий, дещо підвищиться.

Він зауважив, що ціна газу вже почала поступово збільшуватися в очікування підвищення акцизу. Трейдери вже розпочали закуповувати більші обсяги напередодні підвищення акцизу.

"Але навіть попри підвищення ціни скраплений газ збереже свою ефективність відносно бензину", - вважає Куюн.