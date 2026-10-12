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Зеленський підписав закон про освітні права для нацменшин

18:28 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Закон про освітні права національних меншин та корінних народів України сьогодні ухвалила Рада. Тепер важливий для євроінтеграції країни документ підписано на вищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон про освіту для нацменшин

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений сьогодні Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України".

"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначається у картці.

Що зміниться

Раніше РБК-Україна писало, що 266 народних депутатів 12 жовтня проголосували за законопроєкт № 16119 у цілому. Він врегульовує питання освіти для національних спільнот.

Українська й надалі - державна мова освітнього процесу. Зміни стосуються мов нацменшин, які є офіційними мовами ЄС.

Ухвалення цього закону розблокує євроінтеграційні процеси: Україна зможе відкрити другий та третій переговорні кластери. Це має статися під час найближчої міжурядової конференції.

Крім того, законопроєкт № 16119 зареєстрували у парламенті 1 жовтня.

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Володимир ЗеленськийУкраїна