Зеленський підписав закон про освітні права для нацменшин

Закон про освіту для нацменшин

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений сьогодні Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України".

"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначається у картці.

Що зміниться

Раніше РБК-Україна писало, що 266 народних депутатів 12 жовтня проголосували за законопроєкт № 16119 у цілому. Він врегульовує питання освіти для національних спільнот.

Українська й надалі - державна мова освітнього процесу. Зміни стосуються мов нацменшин, які є офіційними мовами ЄС.

Ухвалення цього закону розблокує євроінтеграційні процеси: Україна зможе відкрити другий та третій переговорні кластери. Це має статися під час найближчої міжурядової конференції.