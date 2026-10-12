Зеленский подписал закон об образовательных правах для нацменьшинств

Закон об образовательных правах национальных меньшинств и коренных народов Украины сегодня приняла Рада. Теперь важный для евроинтеграции страны документ подписано на высшем уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.
Президент Украны Владимир Зеленский подписал принятый сегодня Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины".
"Возвращен с подписью от Президента Украины", - отмечается в карточке.
Ранее РБК-Украина писало, что 266 народных депутатов 12 октября проголосовали за законопроект № 16119 в целом. Он регулирует вопросы образования для национальных сообществ.
Украинский и дальше - государственный язык образовательного процесса. Изменения касаются языков нацменьшинств, являющихся официальными языками ЕС.
Принятие этого закона разблокирует евроинтеграционные процессы: Украина сможет открыть второй и третий переговорные кластеры. Это должно произойти на ближайшей межправительственной конференции.
Кроме того, законопроект № 16119 зарегистрировали в парламенте 1 октября.