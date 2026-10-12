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Зеленский подписал закон об образовательных правах для нацменьшинств

18:28 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Закон об образовательных правах национальных меньшинств и коренных народов Украины сегодня приняла Рада. Теперь важный для евроинтеграции страны документ подписано на высшем уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон об образовании для нацменьшинств

Президент Украны Владимир Зеленский подписал принятый сегодня Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины".

"Возвращен с подписью от Президента Украины", - отмечается в карточке.

Что изменится

Ранее РБК-Украина писало, что 266 народных депутатов 12 октября проголосовали за законопроект № 16119 в целом. Он регулирует вопросы образования для национальных сообществ.

Украинский и дальше - государственный язык образовательного процесса. Изменения касаются языков нацменьшинств, являющихся официальными языками ЕС.

Принятие этого закона разблокирует евроинтеграционные процессы: Украина сможет открыть второй и третий переговорные кластеры. Это должно произойти на ближайшей межправительственной конференции.

Кроме того, законопроект № 16119 зарегистрировали в парламенте 1 октября.

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