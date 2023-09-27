Зеленський підписав закон про новий спосіб покарання в Україні

Пробаційний нагляд передбачає вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства протягом від року до п'яти років, для неповнолітніх один-два роки.

Він є альтернативою обмеженню волі. При цьому депутати вважають за необхідне на пробаційний нагляд замінити арешт у всіх санкціях, окрім кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями.

Дане покарання можливе у випадку:

ухилення від сплати аліментів,

розголошення банківської таємниці,

домашнього насильства,

примушування до вступу в статевий зв'язок.

Усього таких пунктів понад 140.

Нова ініціатива уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, яким пропонується закрити лазівки для боржників.

Законопроектом пропонується накладати арешт на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту, а потім накладати арешт та передавати їх у рахунок погашення боргу.

У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС будуть відмовляти у вчиненні реєстраційної дії. Ця норма існувала і раніше, але зараз удосконалена.

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