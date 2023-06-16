У боржників в Україні мають намір арештовувати депозити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект № 9363 .

Документом пропонується розширення функціоналу Системи, зокрема, щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей.

Також буде запроваджена взаємодія між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна (відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано).

Передбачено удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках, інших фінансових установах. Він здійснюватиметься за допомогою інформаційної взаємодії виконавців та зазначених суб’єктів (автоматизований арешт коштів).

"Підключення банків, інших фінансових установах (небанківських надавачах платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки) до інформаційної взаємодії буде обов’язковим", - йдеться в документі.

Депозити та авто

Законопроектом пропонується накладати арешт на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту, а потім накладати арешт та передавати їх у рахунок погашення боргу.

"Перебування коштів боржника на вкладних (депозитних) рахунках не є підставою для відмови банком у зверненні стягнення на них", - йдеться в документі.

Після отримання банком постанови про арешт коштів боржника на вкладних (депозитних) рахунках не допускається продовження строку дії договору банківського строкового вкладу.

Банк здійснює перерахування коштів на рахунок виконавця у сумі, зазначеній у платіжній інструкції на примусове списання коштів, а залишок коштів (у разі його наявності) повертає боржнику у порядку, визначеному договором.

У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС відмовляють у вчиненні реєстраційної дії. Ця норма існувала і раніше, але зараз удосконалена.