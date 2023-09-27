Зеленский подписал закон о новом способе наказания в Украине

Пробоциональное наблюдение предполагает влияние на правонарушителя без изоляции от общества в течение от года до пяти лет, для несовершеннолетних один-два года.

Он является альтернативой ограничению свободы. При этом депутаты считают необходимым пробационным надзором заменить арест во всех санкциях, кроме уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими.

Данное наказание возможно в случае:

уклонение от уплаты алиментов,

разглашение банковской тайны,

домашнего насилия,

принуждение к вступлению в половую связь.

Всего таких пунктов более 140-ти.

Новая инициатива правительства

Напомним,Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о цифровизации исполнительного производства, которым предлагается закрыть лазейки для должников.

Законопроект предлагает налагать арест на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита, а затем налагать арест и передавать их в счет погашения долга.

При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД будут отказывать в совершении регистрационного действия. Эта норма существовала и раньше, но сейчас усовершенствованная.

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