Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за онлайн-казино

Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу. Також мають визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

Крім того, законопроект включає обмеження азартних ігор в Україні, зокрема:

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Також документ забороняє рекламу азартних ігор. Винятками є реклама на телебаченні і радіо в нічний час, у медіа для людей старше 21 року, на платформах і в пошукових системах із цільовою аудиторією віком від 21 року.

У рекламі забороняють участь військовослужбовців, волонтерів, популярних людей, а також використовувати тематику, повʼязану з війною.