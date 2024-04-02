Зеленський підписав закон про е-кабінет військовозобов'язаного

Що передбачає закон

16 січня Верховна рада ухвалила законопроект №10062 щодо цифровізації армії.

Документ передбачає запуск повноцінного електронного військового обліку в Україні. Зокрема, це стосується електронного кабінету військовозобов'язаного.

Як розповіла заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, на першому етапі запуску такого е-кабінету у призовників буде можливість актуалізувати свої дані. Для цього нададуть часові рамки.

Після цього ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Питання про повістки в е-кабінетах поки що не вирішене. Воно розглядається у рамках законопроекту про мобілізацію, який незабаром можуть винести на друге читання у Раді.

Більш детально щодо закону про реєстр військовозобов'язаних - у матеріалі РБК-Україна.

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