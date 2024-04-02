Зеленский подписал закон о е-кабинете военнообязанного

Что предусматривает закон

16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 насчет цифровизации армии.

Документ предусматривает запуск в Украине полноценного электронного военного учета. В частности, это касается электронного кабинета военнообязанного.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, на первом этапе запуска такого е-кабинета у призывников будет возможность актуализировать свои данные. Для этого предоставят временные рамки.

После этого ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе.

Вопрос о повестках в е-кабинетах пока не решен. Он рассматривается в рамках законопроекта о мобилизации, который скоро могут вынести на второе чтение в Раде.

Более детально насчет закона о е-реестре военнообязанных - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.