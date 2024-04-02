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Зеленский подписал закон о е-кабинете военнообязанного

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 апреля, подписал закон, который предусматривает запуск электронного кабинета военнообязанного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Согласно данным сайта, закон был возвращен в парламент с подписью президента Украины. 

Что предусматривает закон

16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 насчет цифровизации армии.

Документ предусматривает запуск в Украине полноценного электронного военного учета. В частности, это касается электронного кабинета военнообязанного.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, на первом этапе запуска такого е-кабинета у призывников будет возможность актуализировать свои данные. Для этого предоставят временные рамки.

После этого ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе.

Вопрос о повестках в е-кабинетах пока не решен. Он рассматривается в рамках законопроекта о мобилизации, который скоро могут вынести на второе чтение в Раде.

Более детально насчет закона о е-реестре военнообязанных - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВерховная радаПризыв в армиюМобилизация в Украине