Зеленський підписав закон про англійську мову

Що передбачає закон

Нагадаємо, законопроект про функціонування англійської мови президент України Володимир Зеленський вніс до Ради трохи менше року тому. Парламент ухвалив ініціативу глави держави у другому читанні лише 4 червня цього року.

Документом пропонується, щоб англійська мова набула статусу однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також, згідно із законом, тепер в Україні чиновники, військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу і не тільки мають знати англійську мову.

Знання перевірятимуть на безкоштовному екзамені, організацією якого займеться Міністерство освіти та науки.

Більш детально про закон - у матеріалі РБК-Україна.

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