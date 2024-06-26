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Зеленский подписал закон об английском языке

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9432 о функционировании английского языка в Украине, который в начале июня приняла Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Согласно данным на сайте парламента, закон сегодня, 26 июня, был возвращен в Раду с подписью главы государства. 

Что предусматривает закон

Напомним, законопроект о функционировании английского языка президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду чуть менее года назад. Парламент принял инициативу главы государства во втором чтении только 4 июня этого года.

Документом предлагается, чтобы английский язык получил статус одного из языков международного общения в Украине.

Также, согласно закону, теперь в Украине чиновники, военнослужащие офицерского состава, которые служат по контракту, полицейские среднего и высшего состава и не только должны будут знать английский язык.

Знания будут проверять на бесплатном экзамене, организацией которого займется Министерство образования и науки.

Более детально о законе - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский