Зеленський підписав важливі закони про трибунал для РФ і конвенцію про протипіхотні міни

За словами президента, він підписав закон про ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

"Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", - запевнив глава держави.

Закон про Спецтрибунал

Голова держави розповів, що створення Спецтрибуналу проти РФ і співпраця з країнами світу та міжнародними організаціями дасть змогу забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України.

Зеленський також додав, що чекає від уряду та команди Офісу президента подання графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу.

Закон про вихід з Оттавської конвенції

Президент пояснив, що використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, дасть змогу досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії.

"Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції і ніколи не робила чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", - звернув увагу Зеленський.