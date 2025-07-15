Зеленский подписал важные законы о трибунале для РФ и конвенции о противопехотных минах

По словам президента, он подписал закон о ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и остановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

"Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", - заверил глава государства.

Закон о Спецтрибунале

Глава государства рассказал, что создание Спецтрибунала против РФ и сотрудничество со странами мира и международными организациями позволит обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.

Зеленский также добавил, что ждет от правительства и команды Офиса президента представление графика выполнения договоренностей насчет запуска трибунала.

Закон о выходе из Оттавской конвенции

Президент объяснил, что использование тех или иных видов оружия, в том числе противопехотных мин, позволит достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии.

"Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не предпринимала честных шагов в рамках какой-либо политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия", - обратил внимание Зеленский.