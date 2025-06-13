Зеленський підписав указ про службу медиків у ЗСУ: які зміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №397 , опублікований на сайті Офісу президента.

Відповідно до указу, не допускається призначення осіб, у тому числі в період дії воєнного стану, осіб, які мають освіту (крім випадків, коли таке призначення відбувається за власним бажанням), на військові посади, безпосередньо не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної, реабілітаційної допомоги (медслужбою) і для зайняття яких вимагається нижчий, ніж наявний рівень освіти та кваліфікації.

Під час дії воєнного стану на офіцерські посади можуть призначатися військові рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за мобілізацією або контрактом і які:

мають вищу освіту рівня магістра за напрямами медицина, фармація, психологія, реабілітація, протезування тощо;

можуть бути призвані на офіцерські посади у медичних, психологічних або реабілітаційних підрозділах - залежно від потреб ЗСУ.

Цим указом також встановлено, що військове звання молодшого лейтенанта запасу присвоюється низці осіб, які належать до різних груп, зокрема - громадянам, які мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування чи прирівняну до неї, атестовані до присвоєння військового звання.