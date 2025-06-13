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Зеленский подписал указ о службе медиков в ВСУ: какие изменения

Киев, Пятница 13 июня 2025 03:04
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Зеленский подписал указ о службе медиков в ВСУ: какие изменения Фото: президент США Дональд Трамп (president-gov-ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Изменения касаются медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №397, опубликованный на сайте Офиса президента.

Согласно указу, не допускается назначение лиц, в том числе в период действия военного положения, лиц, имеющих образование (кроме случаев, когда такое назначение происходит по собственному желанию), на военные должности, непосредственно не связанные с оказанием медицинской, фармацевтической, реабилитационной помощи (медслужбой) и для занятия которых требуется более низкий, чем имеющийся уровень образования и квалификации.

Во время действия военного положения на офицерские должности могут назначаться военные рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по мобилизации или контракту и которые:

  • имеют высшее образование уровня магистра по направлениям медицина, фармация, психология, реабилитация, протезирование и т.д;
  • могут быть призваны на офицерские должности в медицинских, психологических или реабилитационных подразделениях - в зависимости от потребностей ВСУ.

Этим указом также установлено, что воинское звание младшего лейтенанта запаса присваивается ряду лиц, относящихся к разным группам, в частности - гражданам, имеющим высшее образование степени магистра медицинского или фармацевтического направления или приравненное к нему, аттестованным к присвоению воинского звания.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа 2025 года.

В Украине всеобщая мобилизация охватывает годных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, имеющие военную специальность, могут быть также мобилизованы только по собственному желанию.

Мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Но в Раде отмечают, что еще больше уменьшать мобилизационный возраст не собираются.

Зеленский заявил, что Запад объяснял свой отказ вводить санкции против РФ тем, что Украина отказалась от мобилизации граждан с 18 лет.

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