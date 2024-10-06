Зеленський підписав санкції проти низки людей та компаній

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:

"Герман логістик сервіс",

"Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ",

"Торг інвест захід",

"Рейніз трейдгруп",

"Блокріал",

"Укрвікбуд",

"Мітракорт",

"Грандміст",

"Боненторг",

"Будівельна фірма "Рембудмонтаж",

"Гріно імпекс",

"Прайм трейдент",

"Клайд-індастрі",

"Ареома",

"Бізнестрек",

"Альфагалактик",

"Барітренд",

"Ленокс трейдінг".

Зауважимо, що контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.