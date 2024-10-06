Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2024 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

Введены они против таких граждан как Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец, а также против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. В частности:

"Герман логистик сервис",

"Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ",

"Торг инвест мероприятие",

"Рейниз трейдгрупп",

"Блокриал",

"Укрвикстрой",

"Митракорт",

"Грандмост",

"Боненторг",

"Строительная фирма "Ремстроймонтаж",

"Грино импекс",

"Прайм трейдент",

"Клайд-индастри",

"Ареома",

"Бизнес",

"Альфагалактик",

"Баритренд",

"Ленокс Трейдинг".

Заметим, что контроль за исполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.