Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. Отныне в подсанкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №692/2024.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2024 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.
Введены они против таких граждан как Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец, а также против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. В частности:
Заметим, что контроль за исполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.
Александр Акст - гражданин Германии, контролировавший компанию "Премиум-пакет", нелегально ввезшую четыре тонны контрабандной одежды.
Валерий Фальковский - бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". Примечательно, что при увольнении он даже не сдал служебное удостоверение.
Владислав Студенец - связан с несколькими компаниями в разных регионах Украины. Некоторые из них приостановили работу, а некоторые еще работают. Несколько из них также зарегистрированы в Одессе.
Все трое попали под санкции СНБО еще в 2021 году.
Напомним, что летом Зеленский продлил на 10 лет санкции против ряда коллаборантов.
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