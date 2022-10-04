Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті президента.

При цьому в указі рекомендується Верховній раді прийняття "відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації", а уряду "в умовах ескалації з боку Російської Федерації" забезпечити посилення обороноздатності України "шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні".

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня, РНБО прийняла рішення про введення санкцій проти 3600 осіб, причетних до розв'язання агресивної війни проти України або тих, хто підтримує режим президента РФ Володимира Путіна.

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