Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте президента.

Речь идет о решении СНБО от 30 сентября.

При этом в указе рекомендуется Верховной раде принятие "соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации", а Кабмину "в условиях эскалации со стороны Российской Федерации" обеспечить усиление обороноспособности Украины "путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине".

"Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в указе.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, СНБО принял решение о введении санкций против 3600 лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим президента РФ Владимира Путина.

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