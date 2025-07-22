Зеленський підписав рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу

Мораторій на перевірки бізнесу

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд і РНБО готуються запровадити мораторій на перевірки бізнесу на рік. Вона пояснила, що це дасть змогу продовжити детінізацію економіки, забезпечити рівні умови, які вигідні білому бізнесу.

Вчора ж Зеленський заявив, що в Україні запровадили мораторій на перевірки бізнесу.

Пізніше Свириденко пояснила, що контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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