"Ніякого втручання": Зеленський оголосив мораторій на перевірки бізнесу

В Україні запровадили мораторій на перевірки бізнесу. Відповідне рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Facebook.

За його словами, сьогодні, 21 липня, відбулося перше засідання оновленої РНБО. Під час зустрічі обговорювали тему економічної безпеки.



"Абсолютно конкретне завдання: спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, зростання економіки, а значить, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону і стійкість України", - розповів президент.

Він уточнив, що інвестиції в Україну потрібно відчутно масштабувати. Це стосується і спільних із партнерами проєктів - зокрема, щодо локалізації виробництв в Україні.

"Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами та загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що такий мораторій стане основою для ухвалення рішень у сфері економічної безпеки.

Також він додав, що все, що може підтримати український бізнес і співпрацю з міжнародними партнерами, має бути реалізовано швидко й обов'язково.

За словами глави держави, Україні потрібні відчутні економічні результати вже протягом наступних шести місяців.

Оновлено 20:43

Голова української держави у своєму вечірньому зверненні уточнив, що мораторій на перевірки бізнесу не стосуватиметься дуже ризикових тіньових галузей.

Мова про сферу підакцизних товарів - алкогольних та тютюнових, щоб там "не було нових сірих схем".

Також Зеленський розповів, що вже є перелік конкретних заходів на рівні уряду та законодавчих змін, щоб під час мораторію, щоб покращити умови для бізнесу та поставити під контроль діяльність кожного елемента держструктур.

"Генпрокурор Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору та абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців у економічних справах та як прибрати можливості для корупційних проявів", - наголосив він.

За словами президента, він розраховує, що відповідні зміни будуть ухвалені максимально оперативно.