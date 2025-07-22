Зеленский подписал решение СНБО о моратории на проверки бизнеса

Согласно решению СНБО, на период военного положения в Украине устанавливается мораторий на необоснованные проверки бизнеса и вмешательство со стороны государственных органов. Это решение направлено на обеспечение экономической безопасности страны.

Что предусматривает решение

Правительство должно принять меры для того, чтобы в трехмесячный срок активизировать идентификацию и взыскание активов лиц, на которых наложены санкции.

В течение месяца правительство должно принять меры для защиты прав иностранных инвесторов, в том числе с иностранным капиталом.

Для предприятий с низким уровнем риска, а также для авторизованных экономических операторов вводятся ограничения на проведение проверок - за исключением тех, которые осуществляют деятельность с подакцизными товарами.

Кроме этого, планируется устранить дублирование полномочий между контролирующими органами и повысить прозрачность проверок путем создания единой информационной системы государственного надзора.

Также СНБО рекомендует Верховной Раде как можно быстрее принять ряд законопроектов, в частности:

об усилении защиты бизнеса во время уголовного производства;

о компенсации инвестиций через налоги;

о реформе государственного надзора;

об ответственности должностных лиц контролирующих органов;

об использовании арестованных российских активов.

Контроль за реализацией решения возложен на Секретаря СНБО Рустема Умерова, а указ вступил в силу с момента обнародования.