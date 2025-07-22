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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский подписал решение СНБО о моратории на проверки бизнеса

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении правовых и организационных мер для защиты бизнеса и стимулирования экономического роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского.

Согласно решению СНБО, на период военного положения в Украине устанавливается мораторий на необоснованные проверки бизнеса и вмешательство со стороны государственных органов. Это решение направлено на обеспечение экономической безопасности страны.

Что предусматривает решение

  • Правительство должно принять меры для того, чтобы в трехмесячный срок активизировать идентификацию и взыскание активов лиц, на которых наложены санкции.
  • В течение месяца правительство должно принять меры для защиты прав иностранных инвесторов, в том числе с иностранным капиталом.
  • Для предприятий с низким уровнем риска, а также для авторизованных экономических операторов вводятся ограничения на проведение проверок - за исключением тех, которые осуществляют деятельность с подакцизными товарами.
  • Кроме этого, планируется устранить дублирование полномочий между контролирующими органами и повысить прозрачность проверок путем создания единой информационной системы государственного надзора.

Также СНБО рекомендует Верховной Раде как можно быстрее принять ряд законопроектов, в частности:

  • об усилении защиты бизнеса во время уголовного производства;
  • о компенсации инвестиций через налоги;
  • о реформе государственного надзора;
  • об ответственности должностных лиц контролирующих органов;
  • об использовании арестованных российских активов.

Контроль за реализацией решения возложен на Секретаря СНБО Рустема Умерова, а указ вступил в силу с момента обнародования.

 

Мораторий на проверки бизнеса

Ранее мы писали, что премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство и СНБО готовятся ввести мораторий на проверки бизнеса на год. Она пояснила, что это позволит продолжить детенизацию экономики, обеспечить равные условия, которые выгодны белому бизнесу.

Вчера же Зеленский заявил, что в Украине ввели мораторий на проверки бизнеса.

Позже Свириденко объяснила, что контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский