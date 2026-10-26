Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо продовження мобілізації і воєнного стану. Вони діятимуть щонайменше до 29 січня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.
Йдеться про укази:
Це вже 21-те продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення.
Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні виконувати низку встановлених законом вимог. Зокрема, вони мають:
Обов'язковій мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки. Перед направленням до військових частин усі мобілізовані проходять базову військову підготовку в навчальних центрах.
Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть призвати лише у визначених законом випадках - якщо вони є офіцерами запасу або вже проходили строкову військову службу. В інших випадках вступити до лав ЗСУ вони можуть виключно добровільно.
Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути залучені до оборони держави лише за власним бажанням.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що чисельність ЗСУ необхідно зберегти на рівні 800 тисяч військових, щоб гарантувати безпеку країни. Водночас він зауважив, що це значення може бути іншим, якщо Україна стане членом НАТО.