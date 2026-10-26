Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения. Они будут действовать, по меньшей мере, до 29 января 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.
Речь идет об указах:
Это уже 21-е продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения.
Во время военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны выполнять ряд установленных законом требований. В частности, они должны:
Обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки. Перед направлением в воинские части все мобилизованные проходят базовую военную подготовку в учебных центрах.
Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать только в определенных законом случаях - если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную военную службу. В других случаях вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.
Женщины, состоящие на военном учете, могут быть привлечены к обороне государства только по собственному желанию.
Напомним, Зеленский заявил, что численность ВСУ необходимо сохранить на уровне 800 тысяч военных, чтобы обеспечить безопасность страны. В то же время, он отметил, что это значение может быть другим, если Украина станет членом НАТО.