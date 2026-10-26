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Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

18:50 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения. Они будут действовать, по меньшей мере, до 29 января 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

Речь идет об указах:

  • №1060/2026 - продлевает срок действия военного положения на 90 дней
  • №1061/2026 - продлевает срок проведения мобилизации на 90 дней

Это уже 21-е продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения.

Какие обязанности действуют во время военного положения

Во время военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны выполнять ряд установленных законом требований. В частности, они должны:

  • состоять на военном учете по месту жительства или пребывания;
  • своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре;
  • постоянно иметь при себе паспорт и военно-учетный документ - в бумажной или электронной форме;
  • являться в ТЦК или учебные центры в определенные сроки;
  • раз в год проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.

Кого могут мобилизовать

Обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки. Перед направлением в воинские части все мобилизованные проходят базовую военную подготовку в учебных центрах.

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать только в определенных законом случаях - если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную военную службу. В других случаях вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть привлечены к обороне государства только по собственному желанию.

Напомним, Зеленский заявил, что численность ВСУ необходимо сохранить на уровне 800 тысяч военных, чтобы обеспечить безопасность страны. В то же время, он отметил, что это значение может быть другим, если Украина станет членом НАТО.

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