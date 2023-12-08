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Зеленський підписав чотири важливі для вступу в ЄС закони

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.uа)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, підписав чотири важливі євроінтеграційні закони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За даними Железняка, президент сьогодні підписав кілька важливих законів, що допоможуть Україні під час вступу в Європейський союз. Зокрема це закони:

  • 10203-1 - збільшення на 300 людей склад НАБУ;
  • 10262 - можливість НАЗК перевіряти майно набуте до публічної служби;
  • 10288-1 - щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
  • 10060 -  про незалежність САП.

За словами Железняка, за збільшення штату НАБУ на 300 осіб у другому читанні проголосувало 332 нардепи, за можливість перевірки Національним агентством із запобігання корупції майна чиновників, придбаного до служби – 308 депутатів, а 317 нардепів підтримали документ про нацменшини

Нагадаємо, що у середині вересня уряд ухвалив законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що допоможе досягти більшого прогресу в подоланні корупції.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це "один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ" та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією.

Закон, зокрема, передбачає:

  • отримання САП статусу юридичної особи публічного права;
  • окреслення повноважень керівника САП із статусом заступника генерального прокурора;
  • визначення штату, структури й організації в установі керівником САП;
  • створення механізму підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів;
  • врегулювання процедури конкурсного відбору прокурорів.

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Володимир Зеленський