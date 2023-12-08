Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 8 декабря, подписал четыре важных евроинтеграционных закона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По данным Железняка, президент сегодня подписал несколько важных законов, которые помогут Украине при вступлении в Европейский союз. В частности, это законы:
По словам Железняка, за увеличение штата НАБУ на 300 человек во втором чтении проголосовало 332 нардепа, за возможность проверки Национальным агентством по предотвращению коррупции имущества чиновников, приобретенного к службе - 308 депутатов, а 317 нардепов поддержали документ о нацменьшинствах.
Напомним, что в середине сентября правительство приняло законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что поможет добиться большего прогресса в преодолении коррупции.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это "один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ" и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.
Закон, в частности, предусматривает:
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