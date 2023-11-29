Зеленський підписав бюджет-2024, а дружину Буданова отруїли: новини за 28 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. А дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами.
РБК-Україна зібрало головні новини за 28 листопада.
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 - 2026 роки. Згідно з яким влада РФ вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.
Як повідомили РБК-Україна джерела, дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами.
Наразі Маріанна Буданова перебуває у лікарні.
Стало відомо, що дружину очільника ГУР Кирила Буданова Маріанну отруїли тяжкими металами. Жінка перебуває в лікарні та вже завершує свій курс лікування.
На тлі цієї новини РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало усе, що відомо про Маріанну Буданову. Про дружину головного розвідника країни - читайте в матеріалі.
Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна підтвердив інформацію про отруєння дружини начальника ГУР Кирила Буданова.
Разом з тим джерела видання у правоохоронних органах дізналися, чи надходила до поліції заява щодо отруєння Маріанни Буданової. Все, що відомо на цю мить про замах - читайте в матеріалі.
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.
Зазначимо, що Верховна рада схвалила держбюджет 9 листопада.
Рада Європейського союзу 28 листопада ухвалила рішення надати додаткове фінансування для навчання військовослужбовців Збройних сил України.
За словами глави держави, він провів 28 листопада нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Вона була оптимістичною.
"Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", - розповів Зеленський.
У селі Станичне Харківської області п'яний чоловік 28 листопада увечері облив дітей бензином, а згодом спробував їх підпалити. Зловмисника затримали.
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