Зеленский подписал бюджет-2024, а жену Буданова отравили: новости за 28 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. А жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами.
РБК-Украина собрала главные новости за 28 ноября.
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы. Согласно которому власти РФ впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщили РБК-Украина источники, жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами.
В настоящее время Марианна Буданова находится в больнице.
Стало известно, что жену главы ГУР Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице и завершает свой курс лечения.
На фоне этой новости РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно о Мариане Будановой. О жене главного разведчика страны – читайте в материале.
Представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина подтвердил информацию об отравлении супруги начальника ГУР Кирилла Буданова.
Вместе с тем источники издания в правоохранительных органах узнали, поступало ли в полицию заявление об отравлении Марианны Будановой. Все, что известно на этот момент о покушении – читайте в материале.
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Он останется в СИЗО еще на два месяца.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Около половины расходов уйдет на оборону.
Отметим, что Верховная рада одобрила госбюджет 9 ноября.
Совет Европейского союза 28 ноября принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.
По словам главы государства, он провел 28 ноября совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным. Она была оптимистичной.
"Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - рассказал Зеленский.
В селе Станичное Харьковской области пьяный мужчина 28 ноября вечером облил детей бензином, а затем попытался их поджечь. Злоумышленник был задержан.
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