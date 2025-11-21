UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський підбив підсумки зустрічі з депутатами СН і закликав до "боєздатності"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Facebook zelensky official)
Автор: Марина Балабан

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з фракцією "Слуга народу" анонсував рішення, які допоможуть забезпечувати дієздатність Верховної Ради в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Володимира Зеленського, на зустрічі з фракцією парламентської більшості піднімались різні, зокрема, й чутливі, питання.

"Але домовленість, вона очевидна - кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому", - зауважив глава держави.

Зеленський підкреслив, що зараз завдання номер один - конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами.

А також - стабільна підтримка для армії та для всіх запланованих оборонних операцій і дипстрайків.

"Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу", - сказав президент. 

Про що говорив Зеленський із фракцією СН

Володимир Зеленський у четвер ввечері зустрівся з депутатами парламентської фракції "Слуга народу". На зустрічі не було оголошено про жодні нові кадрові рішення через корупційний скандал в енергетиці та справи щодо Тимура Міндіча.

Про це РБК-Україна розповіли кілька співрозмовників, які були присутні на зустрічі з Зеленським. Вони зазначили, що президент закликав нардепів підтримати всі потрібні проекти законів, які стосуються отримання фінансування від МВФ та Європейського союзу.

Варто зауважити, напередодні в ЗМІ були чутки про можливе звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака, а кілька нардепів публічно виступили з відповідними заявами.

За кілька годин до зустрічі з'явилась інформація про можливу відставку голови фракції Давида Арахамії.

