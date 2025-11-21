Зеленський підбив підсумки зустрічі з депутатами СН і закликав до "боєздатності"

За словами Володимира Зеленського, на зустрічі з фракцією парламентської більшості піднімались різні, зокрема, й чутливі, питання.

"Але домовленість, вона очевидна - кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому", - зауважив глава держави.

Зеленський підкреслив, що зараз завдання номер один - конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами.

А також - стабільна підтримка для армії та для всіх запланованих оборонних операцій і дипстрайків.

"Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу", - сказав президент.