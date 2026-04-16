Зеленський: під час цієї атаки збили всі крилаті ракети, але проблеми є

Українські захисники під час атаки росіян за останню добу зуміли знищити всі крилаті ракети, які запустили окупанти. У збитті цілей брали участь F-16.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час преспідходу з прем'єром Нідерландів Робом Йеттеном.
За його словами, українські системи ППО працюють дуже добре - 90% цілей у небі знищується. При цьому єдина проблема для України - брак перехоплювачів для балістики.
"У нас є перехоплювачі, у нас є F-16, у нас є інші системи, такі як Patriot, IRIS-T, NASAMS, ми знищуємо (дрони і ракети - ред.). Наприклад, сьогодні наші F-16 та інші системи знищили всі крилаті ракети", - сказав він.
Також Зеленський додав, що проблему нестачі перехоплювачів для балістики він обговорив на зустрічі з нідерландським прем'єром.
До слова, раніше начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслював, що чималу роль у знищенні крилатих ракет росіян 15-16 квітня відіграли саме F-16.
Варто зауважити, що згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, вчора, 15 квітня, ввечері окупанти запустили по Україні 20 крилатих ракет Х-101.
Пізніше росіяни застосували для атаки 5 крилатих ракет "Іскандер-К".
У зведенні Повітряних сил зазначено, що було збито 19 із 20 ракет Х-101 і 4 із 5 ракет "Іскандер-К".