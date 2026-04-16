Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський: під час цієї атаки збили всі крилаті ракети, але проблеми є

18:59 16.04.2026 Чт
2 хв
Президент розповів, чого зараз не вистачає українським воїнам для захисту неба
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українські захисники під час атаки росіян за останню добу зуміли знищити всі крилаті ракети, які запустили окупанти. У збитті цілей брали участь F-16.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час преспідходу з прем'єром Нідерландів Робом Йеттеном.

Читайте також: "Гірше вже бути не може": Зеленський заявив про критичний дефіцит Patriot

За його словами, українські системи ППО працюють дуже добре - 90% цілей у небі знищується. При цьому єдина проблема для України - брак перехоплювачів для балістики.

"У нас є перехоплювачі, у нас є F-16, у нас є інші системи, такі як Patriot, IRIS-T, NASAMS, ми знищуємо (дрони і ракети - ред.). Наприклад, сьогодні наші F-16 та інші системи знищили всі крилаті ракети", - сказав він.

Також Зеленський додав, що проблему нестачі перехоплювачів для балістики він обговорив на зустрічі з нідерландським прем'єром.

До слова, раніше начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслював, що чималу роль у знищенні крилатих ракет росіян 15-16 квітня відіграли саме F-16.

Робота ППО

Варто зауважити, що згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, вчора, 15 квітня, ввечері окупанти запустили по Україні 20 крилатих ракет Х-101.

Пізніше росіяни застосували для атаки 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

У зведенні Повітряних сил зазначено, що було збито 19 із 20 ракет Х-101 і 4 із 5 ракет "Іскандер-К".

