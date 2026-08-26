Зеленський під час поїздки на фронт доручив посилити захист Запоріжжя та області

У нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, командувач ДШВ Олег Апостол, командувач СБС Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Основну увагу приділили реальному стану справ на передовій, потребам військових та тому, що необхідно для підвищення ефективності українських підрозділів. Окремо обговорили ситуацію в Запоріжжі.

За підсумками наради Зеленський доручив посилити захист міста та області, зокрема на тих напрямках, від яких залежить безпека інших міст і громад.

"Доручив посилити захист міста і області, тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади", - зазначив президент.

Окреме рішення стосується оборони Донеччини. За словами Зеленського, там створять два угруповання, якими командуватимуть Андрій Білецький та Денис Прокопенко.

"Посилюємо також ефективність оборони Донеччини. Будуть створені два угруповання, якими командуватимуть Андрій Білецький і Денис Прокопенко", - повідомив глава держави.

Зеленський також подякував усім, хто працює заради України, та наголосив на необхідності зміцнювати українські позиції.